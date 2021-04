Sospetto caso Covid nel Ceparana, rinviata di nuovo la sfida a Genova

Sarzana - Val di Magra - Un caso di Covid a quanto pare nella Futura Avis Bertoni Ceparana ha portato al rinvio del recupero contro il Colombo Genova, capolista nel Girone B della Serie C pallavolistica maschile ligure, che attendeva la squadra ceparanese fra le mura amiche; il match dovrebbe essere giocato il prossimo 13/4.

A questo punto il volley provinciale entra nella pausa pasquale. La Bertoni Futura Ceparana dovrebbe riscendere in campo direttamente sabato 10/4, a Sarzana, nel derby in casa del Colombiera Project (Villaggio Tre Stelle-Colombo l’altro incontro del turno).

Medesima scadenza, pure ivi salvo precipitosi recuperi, per il Girone C della C femminile regionale: con Lunezia-Casarza e Tigullio S. Margherita-Admo Lavagna.

Tempi anche più lunghi, ai fini del riavvio, in Serie B dove s’è chiusa la prima fase…anche se il 10/4, fra gli uomini la Trading Logistic Spezia è attesa a Novi Ligure per il recupero con la Pallavolo Novi, fra le donne l’Autorev Spezia in casa da quello col Rinascita Il Bisonte Firenze.