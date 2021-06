Si ritorna a correre, risultati e appuntamenti per la Pro Avis di Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - Il movimento podistico va sempre più velocemente verso un “ritorno alla normalità” e sono tante le gare alle quali la Pro Avis di Castelnuovo Magra ha partecipato nel periodo maggio/giugno con buonissimi risultati; passiamo subito ad elencarle:

-23 maggio a Paratico, provincia di Brescia, per i CAMPIONATI ITALIANI FIDAL MASTER 10 KM DI CORSA SU STRADA; la manifestazione è denominata “PARATICO TRICOLORE 10 Km 32° GRAN PRIX DEL SEBINO” e ha assegnato tutti i titoli master da 36 anni in su.; i 2 atleti della Pro Avis presenti ottengono 2 buoni risultati: uno dei vecchietti terribili dei Blues, LUIGI VANNINI, si piazza al 5° posto nella categoria over75 e ROBERTO TOGNARI, categoria over40, ottiene un onorevole 84° posto sui quasi 200 concorrenti della sua categoria.

-2 giugno a Lucca per la gara semivirtuale WALLS RUN, che si è svolta interamente sulle mura di Lucca: 3 giri per un totale di circa 12,7 km; 2° posto nella categoria argento over60 dell’inossidabile VITTORIO ZAVANELLA… e premiato è nuovamente LUIGI VANNINI come il più anziano partecipante ma con un tempo da “giovane”: 4’50” di media al km per coprire i 3 giri…a 76 anni…e 2° posto categoria oro over70…un marziano; altri partecipanti alla gara:

MARTINA BARATTA 7a ASSOLUTA, DANIELE CATTANI 15° ASSOLUTO, DAVIDE BIANCHI 46° ASSOLUTO, ROBERTO FILATTIERA 7° ARGENTO, ALBERTO FRIGERI 9° ARGENTO

-6 giugno a Buggiano, provincia di Pistoia, per il classico TRAIL DEL CAPITAN DI VENTURA SPADAFORTE, che si sviluppa sulle colline della bella località toscana, con 2 distanze: 15 e 24 km; ed ecco i risultati degli atleti Pro Avis presenti:

nei 15 km: NICOLA CAPPELLI 9° ASSOLUTO E 5° DI CATEGORIA 18/49 ANNI, GINO CAPPELLI 6° DI CATEGORIA ARGENTO E MARIO MASTROBERARDINO 1° DI CATEGORIA ARGENTO.

nei 24 km: DAVIDE COCCHI 10° ASSOLUTO E 5° DI CATEGORIA 18/49 ANNI E MONICA ARCANGELI 5a ASSOLUTA E 2a DI CATEGORIA 18/49 ANNI; grandi risultati in una corsa lunga, difficile e faticosa!

-13 giugno a Castiglione Garfagnana per la SCALATA ALL’ALPE DI SAN PELLEGRINO, una delle corse più difficili da affrontare che ci sono in Italia, che è stata tappa anche del giro d’Italia; più di 11 km di dura salita, con gli ultimi 2 al 20/22% di pendenza! Il bravissimo Blues PAOLO GIUSTI fa una bellissima gara e si piazza al 4° posto della categoria veterani.

-19 giugno a Firenze con la classica e storica NOTTURNA DI SAN GIOVANNI: 10 km all’interno del centro storico di Firenze; unico partecipante ROBERTO TOGNARI, categoria over40, che conquista un bellissimo 9° posto su 97 concorrenti.

-20 giugno a Beverino, provincia della Spezia, dove si svolge un “assaggio di Corrilunigiana”: infatti la gara faceva parte del famoso e storico circuito interregionale organizzato dai fratelli Codeluppi; tanti atleti della Pro Avis presenti e bella doppietta Blues nella categoria femminile assolute con LUCIANA BERTUCCELLI 1a e DEBORAH BONATI 2a.



La prossima gara molto importante, in programma per gli atleti della Pro Avis, sarà il CAMPIONATO FIDAL MASTER DI CORSA IN MONTAGNA che si svolgerà il 26 giugno in Valtellina e precisamente a Colorina, provincia di Sondrio: un grandissimo in bocca al lupo!