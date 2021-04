Senza capitan Marku, Lunezia Volley regola Tigullio

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA VOLLEY – TIGULLIO PROJECT 3 – 1

Set: 25-15 / 25-7 / 22-25 / 25-7.



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Evangelisti 1, Lupi 22, Santagostino 7, Mendoza 1, Buccelli 2, Santoni 2, Gorgoglione 15, Zanini 14, Orlandi 2, liberi Salvetti e Tartaglia. All. Giannini con Giraldi vice.



TIGULLIO PROJECT: Bargi, Castagna, Catenaccio, Curtale, Garbarino, Lanati, Negruta, Ravaschio, Zucchero, Gulisano libero; n.e. Pozzo e Trentini. All Soffietto con Perri vice.



ARBITRI: Pantani e Piazza.



Senza brillare, molto probabilmente per l’assenza di veri stimoli poiché era già aritmeticamente primo nel Girone C e qualificato per i playoff regionali, il Lunezia Volley vince di netto anche quest’ultima partita della prima fase del campionato di Serie C femminile regionale. Per precauzione, capitan Denisa Marku ancora in panchina, ma

dovrebbe rientrare molto presto; nell’occasione l’opposto Rebecca Lupi “top scorer”. Per il resto: la Brizzi e un po’ la Evangelisti al palleggio… la Santagostino, la Mendoza, la Santoni e la Buccelli in alternanza al centro; la Gorgoglione, la Zanini e talvolta la Orlandi, all’ala (la Salvetti e la Tartaglia i liberi). Adesso sguardo alla seconda fase con tanto di confronto con le squadre genovesi e del ponente ligure.