Sarzana Skating Academy brilla nelle gare di Misano e San Marino

Sarzana - Val di Magra - Importante terzo posto sabato a Misano Adriatico per la giovane atleta Swami Castagna della Sarzana Skating Academy, che si è messa in luce Trofeo Internazionale Memorial Filippini 2021. Con una magistrale interpretazione di Anita Ekberg ne "La Dolce Vita", Castagna si è conquistata il terzo gradio del podio davanti ad altre trenta concorrenti. Due giorni dopo ha poi ottenuto un ottimo secondo posto in semifinale agli Italian Roller Games di San Marino (organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici) che le ha permesso di accedere alla finale e guadagnare un meraviglioso quinto posto sbaragliando un concorrenza di più di 80 atlete provenienti da tutta Italia.

Alla medesima competizione ha preso parte un'altra atleta di Sarzana Skating Academy, Giorgia Padulo, che, al suo esordio in campo nazionale, ha condotto una buona gara sia dal punto di vista tecnico che stilistico dimostrando tanta grazia ed eleganza.