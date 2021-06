Romito, al 'Biggi' prendono il via e campi estivi

Sarzana - Val di Magra - Spazio alla fantasia e alla creatività: il campo sportivo “Biggi” di Romito Magra riapre i suoi cancelli cominciando dalle attività per bambini e ragazzi. Per l’estate 2021 la Polisportiva Romito Auser (che in questa recente intervista aveva raccontato la partenza della nuova avventura del "Biggi") organizza campi estivi all’interno del grande spazio verde del campo sportivo, con il patrocinio del Comune di Arcola: attività all’aperto, giochi a tema, laboratori creativi e approfondimenti in lingua inglese per dare l’opportunità ai ragazzi di vivere un’esperienza di divertimento e socialità dopo quest’anno scolastico molto particolare ed impegnativo.

I campi estivi accoglieranno bambini dai 6 ai 11 anni e ragazzi dagli 12 ai 17 anni dal prossimo 14 Giugno fino al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 13:30.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni consultare la pagina Facebook della Polisportiva Romito Magra Auser oppure contattare direttamente il numero 3278177910.