Ritorno a Sarzana per il Giro della Lunigiana

Sarzana - Val di Magra - Il Giro della Lunigiana, con la sua 45a edizione, in programma dal 2 al 5 settembre 2021, ritorna con un arrivo di tappa a Sarzana, precisamente a Marinella, dove si concluderà la semitappa del mattino della seconda giornata di gara, venerdì 3 settembre. L’ultima volta a Sarzana risale all'edizione 2007, che vide la partenza da Marinella e si concluse nella centralissima Piazza San Giorgio: a trionfare l'allora 17enne Michal Kwiatkowski, poi affermatosi sulla scena internazionale.

E sempre a Marinella, mercoledì 1° settembre, si terrà l’anteprima del 45° Lunigiana, con la sfilata degli atleti delle squadre partecipanti in programma alle ore 20.30. Mentre a luglio, la Fortezza Firmafede ospiterà la presentazione della competizione, dedicata com'è noto agli Juniores e capace di lanciare in questi anni fior di futuri campioni.