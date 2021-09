Riprendono i corsi della scuola di danza M.d.c.

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 6 riprendono i corsi alla scuola di danza M.D.C. My Dance Crew di Sarzana con sede in Via Posta Vecchia 12. Ci saranno lezioni sia per chi si vuole divertire ballando e sia per chi ha il piacere di far parte del mondo dell' agonismo FIDS (Federazione italiana danza Sportiva)

All'interno della scuola troverai corsi di: Hip Hop, Babystyle (a partire dai 4 anni), Street Show e Hip Hop adulti Con Melinda Rodosti. Disco Dance e Danza Moderna con Camilla Meloni e Break Dance con Bboybrothers J.P. & Zecca.

Le prime due prove sono gratuite. I corsi saranno a numero chiuso per garantire sicurezza e il rispetto delle norme anticovid.

Prenotazioni al numero 3890503805