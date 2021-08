Riprendono i corsi del Tiger Karate Team

Sarzana - Val di Magra - Nonostante il periodo non proprio propizio per le attività svolte dalle ASD, ad un anno esatto dall’apertura, l’Asd Tiger Karate Team di Caniparola festeggia il suo primo anno di attività con l’inizio dei corsi per il 2021/2022. Tante sono le novità proposte da Sara e Martina per il nuovo anno sportivo.

Innovativo il corso di ginnastica psicomotoria per i bambini dall’età di due anni. Il percorso del primo anno non è stato sicuramente privo di difficoltà, ma la caparbietà e la tenacia di queste due ragazze hanno fatto si che i corsi non si fermassero mai.

Attraverso le lezioni a distanza, nonostante il lockdown, i bambini sono rimasti uniti anche solo attraverso uno schermo ed hanno potuto condividere momenti di spensieratezza, di gioco e di socialità. Insegnare a distanza non da sicuramente gli stessi risultati della lezione in presenza, ma i bimbi, con l’aiuto delle loro insegnanti, hanno continuato a mantenere vivo il loro interesse partecipando anche a gare on line ed ottenendo ottimi piazzamenti.

Naturalmente tutto questo è stato possibile solo con l’aiuto dei genitori che sono l’anello di unione e di forza della nostra società.

Ci hanno sostenuto in tutti i modi possibili e collaborando a tutte le attività proposte on line.

Quindi è grazie alla collaborazione di tutti che possiamo festeggiare il nostro primo compleanno con nuove proposte, nuovi progetti al centro dei quali ci sono i nostri atleti dai più piccoli ai più grandi.

Buon anno sportivo a tutti, con il primo importante appuntamento a Lido di Ostia con il “Memorial Andrea Nekoofar” in calendario per fine settembre.

Buona ripresa anche a tutte le ASD che, come noi, hanno tenuto duro e nonostante le difficoltà e con il massimo rispetto per le norme anti contagio, sono arrivate fino a qui.

L’ASD Tiger Karate Team aspetta tutti per sano sport e divertimento.