Restyling ed efficientamento energetico per la casa dell'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - L'Hockey Sarzana ha ripreso ieri la preparazione con il primo allenamento della nuova stagione che vedrà la squadra ancora protagonista in Serie A e la Champions. Il primo appuntamento per i rossoneri è infatti fissato per il 2 ottobre a Sandrigo mentre la prima al vecchio mercato si terrà la settimana successiva.

Struttura per la quale nei giorni scorsi la giunta ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria esterna all'edificio. “L'amministrazione – si legge nel documento – sta effettuando interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali, per un risparmio di costi e per favorire anche la crescita di una nuova generazione di cittadini pi consapevoli e sensibili ai temi dell'ambiente. Intende inoltre promuovere lo sviluppo dell'attività sportiva tra i giovani quale strumento di incontro, inclusione sociale e superamento delle disparità fisiche. Ritiene quindi opportuno procedere alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria esterna all'edificio, sia per migliorarne l'aspetto estetico, che per ottenere un efficientamento energetico”. La struttura di piazza Terzi è infatti di proprietà del Comune che vuole restituire un aspetto adeguato alla casa dell'hockey che ospita spesso anche squadre provenienti da varie nazioni europee.