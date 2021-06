Red Jackets domenica a Savona a giocarsi i playoff

Sarzana - Val di Magra - Niente da fare a Torino, in casa della capolista Giaguari, per i Red Jackets Sarzana difatti battuti per 57-20. I sarzanesi conservano comunque nel Girone A quel secondo posto che li qualificherebbe ai playoff, dai quali li distanzia una sola partita, quella che domenica prossima giocheranno ad Albisola Superiore (ore 15.30, al “Luigi Pomina”, località Luceto) sul terreno dei Pirates Savona ultimi nel raggruppamento. La missione sembra tutt’altro che proibitiva, infatti i “cugini” liguri sono stati nettamente battuti nel turno d’andata a Sarzana, ma soprattutto è attesa proprio da questi strapotenti Giaguari l’altra squadra torinese del girone; ovvero quei Reapers terzi subito alle spalle dei Red Jackets…ma meglio stare attenti e a Savona bisogna assolutamente vincere per andare sul sicuro. Per la cronaca contro la capoclassifica sono andati in touchdown, per i “Reds”, nell’ordine: Davide Gregorini, Francesco Rugani e Andrea Bassani, vanno aggiunti altresì una trasformazione da due punti dello stesso Rugani e un “extra-point” di calcio da un punto del medesimo Gregorini.