Rachele Bianchi campionessa Italiana Fisr: oro agli assoluti di artistico inline a Riccione

Sarzana - Val di Magra - Un anno ricco di successi per l’atleta della società spezzina Asd Skating Luna, Rachele Bianchi, classe 2008. Nel Luglio del 2020 è iniziata , da parte dell’atleta, la nuova avventura dell’inline specialità artistico. Rachele, fin dalla tenera età pratica pattinaggio a rotelle ottenendo splendidi risultati a livello nazionale e internazionale, l’anno scorso la decisione di provare un’ulteriore specialità.

Dopo i primi mesi di intenso allenamento arrivano i primi successi. A febbraio, Rachele disputa la prima tappa del circuito Nazionale inline a Roma ,ottenendo la medaglia d’oro, seconda tappa nello scorso mese di marzo a Modena, conquistando un altro oro e aumentando il suo range di 10 punti dai diretti inseguitori.

Ecco che a Maggio,precisamente il 23, a Milano,disputa la Finale, dove, con sicurezza ed eleganza ottiene 4 punti in più rispetto alla seconda tappa aggiudicandosi il titolo di Campionessa Nazionale del Circuito inline. Una soddisfazione immensa per un risultato molto importante, che incentiva ulteriormente la preparazione al campionato Italiano assoluto agli Italian Roller Game di Riccione, previsto per i primi di luglio.



Proprio il 3 Luglio disputa la gara e li si corona il sogno di Rachele e di tutta la società Skating Luna, in un palcoscenico importante conquista l’oro e si Laurea Campionessa Italiana Fisr,sulle note di Twilight, mettendo in evidenza tutta la sua eleganza,grinta e determinazione coronando un sogno, lavorate con sapienza dai suoi allenatori Sacchelli Sara e Melis Maurizio giornalmente, con la supervisione della pluricampionessa del mondo e tecnico federale Silvia Marangoni.

Ora la campionessa italiana è già tornata al lavoro presso la struttura della società Asd Skating Luna, unica nella provincia spezzina a svolgere allenamenti della specialità inline, che giornalmente vede il suo “tempio” di preparazione a Ponzano Magra in Via Pratolino 14.