Pro Avis Castelnuovo pronta per le nuove gare

Sarzana - Val di Magra - La società di Castelnuovo Magra, seguendo i segnali positivi della situazione generale, riesce finalmente a dare un po’ di continuità alla sua attività podistica. Domenica 16 maggio gli atleti proavisini parteciperanno in gran numero al trofeo 5° CORRI MUGELLO, manifestazione di interesse nazionale riconosciuta dal CONI, nel rispetto delle norme covid. La gara sarà lunga 13,7 km e gli atleti dovranno cimentarsi sui saliscendi delle colline circostanti il paese di San Piero a Sieve, vicino a Scarperia, dove c’è il famoso autodromo del Mugello.



Gli atleti partecipanti con le relative categorie di riferimento saranno i seguenti:

MARTINA BARATTA SF40

LUCIANA BERTUCCELLI SF45

DEBORAH BONATI SF50

SIMONE BORDIGONI SM50

GINO CAPPELLI SM60

NICOLA CAPPELLI SM40

DANIELE CATTANI SM45

ROBERTO FILATTIERA SM60

ALBERTO FRIGERI SM60

MARIO MASTROBERARDINO SM65

VITTORIO ZAVANELLA SM65



E domenica 23 maggio, inoltre, ci saranno i CAMPIONATI ITALIANI FIDAL MASTER DI CORSA SU STRADA A PARATICO; la manifestazione è denominata “PARATICO TRICOLORE 10 Km 32° GRAN PRIX DEL SEBINO” e assegnerà tutti i titoli master Over 36 anni.

Purtroppo per alcuni problemi organizzativi la Pro Avis parteciperà con un solo ma validissimo atleta nella categoria SM40: Roberto Tornari che merita un grandissimo in bocca al lupo.