Primo successo dell'anno per i Red Jackets Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Prima vittoria quest’anno dei Red Jackets, questa volta letteralmente esplosi (dopo un avvio sfortunato contro i Reapers a Torino e un crollo davanti ai pure torinesi Giaguari a Sarzana) con un 25-0 a spese dei Pirates Savona, al “Miro Luperi”.

Per la cronaca in touchdown Francesco Rugani su corsa, in ricezione su passaggio del quarterback Radu Buchi invece Matteo Ghelfi e Davide Gregorini, quest’ultimo è andato in meta ricevendo con una mano e altresì ha messo a segno un extra-point su calcio. E poi, una difesa impenetrabile, come gli zero punti concessi agli ospiti testimoniano.

Tuttavia scarso il tempo per gioire perché sul “Luperi” stesso scenderanno dal Piemonte i medesimi Reapers… ossia i “mietitori”; “kick off” alle 15.30. Ad ogni modo che i veri e definitivi “Reds”, in questo campionato nazionale di 2.a Divisione 2021 di american football, siano appunto quelli che hanno appena stravinto il derby ligure: invalicabili nella squadra di difesa, completi di gioco sia aereo che di corsa in quella d’attacco, vincenti e quanto meno vicecapolista nel Girone A dietro ai fortissimi Giaguari.

"E’ quanto tutti speriamo – fa eco l’ “offensive coordinator” Michele Ibatici – anche se già a Torino contro i Reapers eravamo andati mica male".