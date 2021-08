Prima di Jacobs solo Lorenzo Ricci: "Che emozione la sua vittoria"

Sarzana - Val di Magra - Da ieri pomeriggio Lorenzo Ricci non è più l'unico italiano ad aver vinto un oro olimpico nei 100 metri piani, nella madre di tutte le gare dei Giochi. L'impresa di Marcell Jacobs, trionfatore a Tokyo con il tempo di 9''80, ha regalato una grande soddisfazione anche all'atleta di Castelnuovo Magra, che alle Paralimpiadi di Sydney nel 2000 vinse l'oro anche nella 4x100.

Un palmarés straordinario il suo, che include, oltre ai record anche risultati coma la vittoria del Mondiale ad Edmonton nel 2001, un argento e un bronzo ai Mondiali di Lille del 2002 e ancor prima due medaglie a quelli di Madrid nel 1998, oltre a una partecipazione anche alle Paralimpiadi di Atene nel 2004 frenata però da un infortunio.



“Finalmente non sono più l'unico con un oro, ora c'è anche un vedente - sottolinea con la consuete ironia – per me, come per tutti è stata una bellissima emozione. Mi ha fatto sorridere – aggiunge – che a fine gara Jacobs abbia detto più o meno quello che avevo dichiarato io, e cioè che il passaggio più difficile è quello delle semifinali perché superate quelle in finale non si ha nulla da perdere e bisogna solo pensare a correre più degli altri. Lui proprio in semifinale ha fatto un gran tempo – sottolinea Ricci – e lì ho pensato che avrebbe potuto farcela anche perché già l'anno scorso aveva fatto ottime cose. Mi è dispiaciuto invece per Filippo Tortu, speravo facesse di più ma al contrario di Jacobs non è uscito in crescendo fino ad arrivare alla finale”.

Ricci quindi conclude: “Sono stato molto contento per Jacobs perché un olimpionico non sarà mai un “ex” e se io sono ricordato per quanto fatto a Sydney, lui sarà sempre la medaglia d'oro di Tokyo 2020. Certo – conclude sorridendo – per raggiungermi gli manca ancora la 4x100 e chissà che non ci riesca nei prossimi giorni..”.



Ricci, a destra, a Sidney (foto da Facebook).