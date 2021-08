Podenzana Tresana volley, open day e pronti a partire

Sarzana - Val di Magra - Avanti con la seconda tappa della serie di Open Day predisposti dal Podenzana Tresana Volley per accogliere nuovi bimbi nel proprio settore giovanile, in attesa che riparta la Prima squadra, nel prossimo campionato di Serie C ligure femminile.

Dopo la prima in Piazza De Gasperi a Fivizzano, difatti ecco la seconda sabato prossimo 28/8 in Piazza Falcone Borsellino (presso la palestra comunale) a Barbarasco, ore 17.30; a concludere poi quella in programma al centro sportivo di Ponte Novo, a Licciana Nardi, venerdì 3/9 alla medesima ora.

In tutte e tre le occasioni immancabile la collaborazione dei Comuni. Apertura sempre a tutti i bambini d’età fra i 6 e i 12 anni che vogliano provare, assistiti dai tecnici rossoblù, i primi tocchi con la palla di pallavolo: le informazioni si possono reperire ai numeri di cellulare 320 – 6339928, 338 – 6941482, 347 – 9744190.

Nel frattempo, il club ha ufficializzato quella che oggi come oggi è il parco-giocatori della 1.a squadra agli ordini di trainer Lorenzo Giannoni, con Davide Cozzani quale “vice” e Badr Faouzi come assistente tecnico…

Palleggiatori – Gaia Deste, Martina Musetti, Aurora Torrini.

Opposti – Naomie Bartoli, Arianna Pinotti, Rebecca Rapalli.

Centrali – Mina Allegretto, Katty Bacchini, Martina Bertolini.

Schiacciatori – Gaia Bado, Giulia Bambini, Agnese Benvenuti, Benedetta Briglia, Francesca Leonardi, Francesca Protopapa.

Liberi – Giulia Carmassi, Jessica Leonardi, Arianna Rocca.

Per la cronaca la Torrini è arrivata dall’ Aghinolfi Massa, la Benvenuti e la Deste dalla Apuania Carrara, la Bertolini e la Rapalli dalla Matec Cvs Spezia insieme alla Rocca. Un paio sono state promosse dal “vivaio”.

Allenamenti appena avviati. Alla presidenza immancabilmente ancora Claudio Baldassini con Marco Storti in carattere di “vice”.