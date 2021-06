Play-off finiti per i Red Jackets Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sconfitti per 41-14 dagli Skorpions a Varese, come magari era in fondo pronosticabile, i Red Jackets Sarzana chiudono al primo turno i propri playoff di 2.a Divisione nazionale di football americano. In touchdown per i sarzanesi i due Matteo, Altobel e Gherfi, con extra-point firmato da Davide Gregorini in ambedue le occasioni.

Ad ogni modo la stagione sportiva rimane soddisfacente per i liguri, approdati una volta di più oltre la “regular season”, adesso avanti con la campagna estiva di “recruiting”, che partirà non oltre la metà di Luglio; quindi ultimi mesi dell’anno riservati ai campionati giovanili, l’obiettivo è quello di presentarsi ai nastri di partenza di quelli Under 21, Under 18 e Under 15.

Per la cronaca in 2.a Divisione le semifinali sono fra i Vipers Modena e appunto gli Skorpions Varese l’una, l’altra tra i Mastini Verona e i Giaguari Torino, questi ultimi primi nel Girone A iniziale: dove i Red Jackets sono arrivati secondi.