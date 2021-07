Per la scuola Mdc di Sarzana ottimi risultati ai campionati Fids di Rimini

Sarzana - Val di Magra - Dal 19 luglio al 24 luglio la scuola sarzanese "My dance crew" di Melinda Rodosti è stata impegnata al campionato italiano Fids 2021 a Rimini ottenendo risultati molto importanti.

Nelle discipline hip hop street show e disco dance la scuola di danza si è fatta valere così per la categoria Hip Hop: 1 posto Campionessa Italiana Nina Arecco, 3 posto per Alice Briselli, 5 posto per il duo formato da Stella Pesucci e Cecilia Paci, 6 posto per Giorgia Rosa , 6 posto per Cristian Quattrocchi , 6 posto per Elena Scapazzoni, 8 posto per Sara Nistri , 12 posto per Cecilia Paci , 14 posto per Nicolò Viziello , 15 posto per Viola Gravina. Quarti di finale per Sara Lombardo, Giulia Bocchia e Teresa Stella Chiapucci



Per lo street show: 1 posto Campionesse Italiane il gruppo " POP ART" con le ballerine: Nina Arecco, Ludovica Precetti, Vittoria Rocchi, Sofia Aycha Fall, Elena Scapazzoni, Alice Briselli, Giorgia Rosa e Viola Gravina.

Medaglia di bronzo per il gruppo "ORANGE IS THE NEW BLACK" con le ballerine :

Stella Pesucci, Cecilia Paci, Margherita Palmieri, Giada Castagnini, Matilda Celsi, Giorgia Foschi, Giulia Guidetti, Martina Giorgi, Sofia Ratti.



Quarti di finale per Sabrina Ienna. Per la Disco Dance: 9 posto per Ludovica Precetti.



"Tutta la scuola di danza si complimenti con tutti i ballerini e con le maestre Melinda Rodosti per Hip Hop e Street Show e con Camilla Meloni per la Disco Dance".