Per l'Hockey Sarzana sfida ad alta tensione a Follonica

Sarzana - Val di Magra - I playoff stanno per decollare dopo tre delle quattro partite dei preliminari che non hanno lesinato emozioni, rispecchiando un po' quello che è successo in tutto il campionato dove niente è stato così scontato. Follonica–Sarzana farà aguzzare le ciglia per uno spettacolo di sicura alta intensità. E' fuori di dubbio che può essere, insieme a Bassano-Trissino, un quarto esplosivo, dove è davvero difficile, soprattutto in questo caso, capire cosa può andare storto dalle due parti. Una sfida ad alta tensione quella tra i liguri e i maremmani, una sfida molto equilibrata, come hanno dimostrato anche le partite di campionato con due risultati identici 3 a 2 per i rossoneri a Sarzana e 3 a 2 per i maremmani a Follonica. Lo stesso hanno fatto vedere in Coppa Italia contro due squadre superiori in tutto come organico, come costruzione societaria come Lodi e Forte dei Marmi, il Follonica ha perso ai rigori contro i Versiliesi e la formazione di Bertolucci solo nel finale contro i lombardi dopo esser stata in vantaggio per buona parte della gara. Sarà quindi una serie di gare molto equilibrate nella quale decideranno sicuramente i singoli episodi. (nella foto di Marco Dallara Joan Galbas esulta con Francesco De Rinaldis).





SI GIOCA:

Quarto di Finale #4 - Gara-1 - Giovedì 6 maggio 2021 - ore 20:45 - PalaArmeni di Follonica (GR)?GALILEO FOLLONICA - CREDIT AGRICOLE SARZANA?Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Claudio Ferraro di Bassano (VI)?DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-follxsarz - Commento di Enrico Giovanelli e Maurizio CeccarelliCollegamento in DIRETTA dalle ore 20:30?