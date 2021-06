Per il Lunezia Volley scontro al vertice con la Normac

Sarzana - Val di Magra - Oggi alle ore 18, al Palabologna, arbitri Luisa Proietti e Luigi Peccia, scontro al vertice fra il Lunezia Volley e la Normac Vgp Genova, capolista con 2 punti in più, alla penultima giornata dei playoff della Serie C ligure femminile. Al momento Lunezia al completo.

Sintetizzando se il Volley Lunezia perde, anche al tie-break, niente Serie B2; se vince, anche al tie-break, invece è promozione pure perché all’ultimo turno la Normac Vgp riposa…mentre le sarzanesi sono attese da una trasferta sulla carta agevole contro il Celle Varazze.

Coach Riccardo Giannini alla vigilia: "Contro l’Albisola non abbiamo giocato molto bene, ma sono contento perché era importantissimo vincere una partita da “dentro o fuori” che per giunta veniva subito dopo la caduta di Cogoleto, ora lo scontro con la capoclassifica in cui contiamo di giocare meglio. L’atmosfera da queste parti non a caso, in questi giorni, è elettrica e speriamo che serva. Se perdiamo è andata, se vinciamo dovremmo avere più di un piede nella categoria superiore, premesso che manca un’altra giornata. In bocca al lupo a noi".