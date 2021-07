Pattinaggio artistico, medaglia d'argento per Zoe Carta ai Nazionali Uisp

Sarzana - Val di Magra - Si è tenuto nei giorni scorsi a Calderara di Reno (Bologna) il Campionato Nazionale Uisp 2021 di Pattinaggio Artistico per la categoria Piccoli Azzurri, che ha visto l'atleta dell'Hockey Sarzana Zoe Carta conquistare la medaglia d'argento. La giovane atleta allenata da Piera Avena, Silvia Lambruschi e Serena Maccani ha presentato un programma di gara senza errori, pattinato con sicurezza sia sul lato tecnico che coreografico ottenendo ottimi punteggi e dimostrando l'accurato lavoro da parte dello staff. Un'ottima annata per la giovane atleta che dopo il titolo Provinciale Uisp e Fisr ha conquistato il titolo regionale Uisp e Fisr; ed ecco che ora è arrivata anche la medaglia nazionale. "Non era facile - commentano le allenatrici -, c'erano 43 atlete provenienti da ottime scuole italiane, ma Zoe non si é fatta intimorire ed ha affrontato la gara con grande maturità dimostrando ancora una volta le sue doti tecniche e un gran carattere". Il presidente dell'Hockey Sarzana, Maurizio Corona, fiero del risultato ottenuto, esorta Zoe a continuare a lavorare con la stessa serietà per il prossimo importante appuntamento a fine settembre, il Trofeo delle Regioni valevole come Campionato Italiano Fisr per la sua categoria, dove si affronteranno le prime tre classificate di ogni regione.