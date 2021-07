Pattinaggio Artistico, Asia Lenatti campionessa italiana

Sarzana - Val di Magra - Si è svolto a Calderara di Reno (Bologna) Domenica 11 Luglio il campionato nazionale Uisp per la categoria Junior Uisp e Asia Lenatti atleta dell'Hockey Sarzana contro 46 atlete provenienti da ottime scuole italiane ha conquistato la medaglia d'oro. La giovane atleta allenata da Piera Avena e Silvia Lambruschi ha presentato un ottimo programma di gara sia per tecnica che coreografia ottenendo un alto punteggio per la sua categoria staccando nettamente anche la seconda classificata. Naturalmente il lavoro da fare è ancora tanto ma Asia al suo esordio in categoria ha dimostrato di avere lavorato tanto concludendo l'anno agonistico alla grande dopo la conquista anche del titolo provinciale e regionale Fisr e Uisp.



Asia allenata nella specialità di Solo Dance allenata da Samanta Dantoni ha ottenuto ottimi risultati anche in questa disciplina infatti all'Italian Roller Games a Rimini nella cat. Div. Nazionale A ha conquistato la nona posizione contro 71 atlete partecipanti e dove la maggior parte di loro si dedicano solo a questa disciplina. Un bravo dal presidente Maurizio Corona e un incitamento a continuare a lavorare con la stessa serietà per risultati futuri.



Nella foto Asia Lenatti e l'allenatrice Silvia Lambruschi