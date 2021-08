Partita la preparazione del Lunezia al campionato di serie B2

Sarzana - Val di Magra - Prima seduta di allenamento al PalaBologna sarzanese, dopo il ritrovo ai campi di beach-volley di Luni Mare, per il Lunezia Volley, che in tal modo avvia la propria preparazione al prossimo campionato di serie B2 nazionale femminile.

“Rosa” ancora in via di definizione, a quanto pare si cerca ancora un centrale di esperienza e non si esclude qualche altra ascesa dal settore giovanile, intanto viene diramato l’organico tecnico-dirigenziale relativo appunto alla Prima squadra (mentre quello del “vivaio”, che a sua volta è già al lavoro, è tuttora in allestimento).



Presidente – Massimo Magnavacca

Vicepresidente – Massimo Curi

Direttore sportivo – Carlo Martini

Allenatore – Riccardo Giannini

Viceallenatore – Giacomo Martinelli

Team manager – Domenico Pinto

Preparatore atletico – Massimo Andreani

Fisioterapista – Dafne Arfanotti

Capitano – Denisa Marku



Nel frattempo il Lunezia è stato inserito nel Girone I della B2 dove queste sono le altre partecipanti: Borgo Buggiano,

Capannori, Cecina, Empoli, Fenice Pistoia, Montespertoli, Pontedera, Prato, Scandicci, San Casciano e le “cugine” della Matec Spezia.