Padel, in arrivo un nuovo impianto a Ponzano

Sarzana - Val di Magra - Anche in Italia è boom padel. Una sorta di ibrido tra tennis e squash che sta davvero spopolando. “In Italia 4 anni fa c'erano 50 campi, oggi ce ne sono 1600. I campi hanno una redditività molto alta perché il campo da padel costa relativamente poco: montare un campo da padel costa tra i 15 e i 20 mila euro e il fatturato medio dei circoli è tra i 3 e i 5,5 mila euro al mese”, ha dichiarato lo scorso settembre al Sole24Ore Luigi Carraro, presidente della Federazione internazionale padel, dando una dimensione della vertiginosa crescita del fenomeno. Crescita alla quale prossimamente parteciperà anche Ponzano Magra, visto che due società – la Soc.Glt2 srl e la Soc. Greenpadel Ssd arl – si sono fatte avanti congiuntamente con il Comune di Santo Stefano in quanto intenzionate ad allestire un impianto dedicato al padel su un terreno lungo Via Curtatone, situato a circa duecento metri da Via Cisa Vecchia. Una struttura che i privati vogliono naturalmente realizzare in conformità alle norme Coni per l'impiantistica sportiva e a quelle della Federazione italiana tennis inerenti, appunto, il padel.



La cosa si farà. A darle i punti cardinali, una convenzione della durata di 8 anni approvata nei giorni scorsi dall'amministrazione Sisti e poi sottoscritta da parte pubblica e parte privata. Nell'intesa si prevede uno sconto del 10 per cento per i residenti sulla tariffa oraria per l'affitto dei campi; la messa a disposizione e il conseguente possibile utilizzo dell'area e delle infrastrutture presenti per attività di iniziativa pubblica promosse dal Comune, per le scuole, o per iniziative o eventi organizzati da associazioni culturali, sociali e sportive radicate nel territorio comunale. E ancora, il gestore, detta lo schema, si impegnerà a “supportare il Comune nell’organizzazione di manifestazioni programmate e gestite dal Comune stesso” nonché a svolgere operazioni bimestrali di pulizia e sfalcio su un'area, di prossima acquisizione da parte del Comune (e contigua a quella su cui dovrebbe sorgere l'impianto), destinata in seno al Puc a giardino e parco pubblico. Quali i tempi? I lavori dovrebbero cominciare a breve e l'impianto veder luce entro sette-otto mesi.