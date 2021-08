Nuovo main sponsor per l'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Gamma Innovation e Hockey Sarzana annunciano il rinnovo della partnership che vede l’importante azienda milanese, che opera nell’ambito dell’innovazione digitale, a fianco della Società Sportiva non più nel ruolo di co-sponsor ma nel nel ruolo di main sponsor sia della prima squadra che del settore giovanile per la stagione 2021-22.



La città di Sarzana è in pista dal 1946, anno in cui viene fondata l’Associazione Pattinatori Sarzanesi. L’Hockey su pista a Sarzana è tradizione, passione e culto sportivo a 360°, negli anni 70/80 Sarzana poteva infatti vantare ben tre squadre. Per la città di Sarzana l’hockey non è uno sport minore, ma rappresenta qualcosa di magico da sempre parte del tessuto cittadino. Unica realtà nella provincia della Spezia, dal 1993, la società l’Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Sarzana nata dalle ceneri di Associazione Pattinatori Sarzanesi e Hockey Pro Sarzana, ha cercato un nuovo cammino improntato sul settore giovanile Infatti l’Hockey Sarzana è anche e soprattutto il vivaio, fra i migliori d’Italia, con ben centottanta atleti iscritti tra la disciplina dell’hockey e quella del pattinaggio artistico.

La società ha un motto chiaro: il bambino più piccolo della scuola hockey ha la stessa, se non maggiore, importanza dell’atleta di serie A1.

La prima squadra per il dodicesimo anno consecutivo milita nel Campionato Nazionale di Serie A1. La stagione passata, la società Sarzanese oltre ad arrivare quarta in regular season frantumando tutti i record conquistati nelle passate stagioni nella massima serie, ha disputato i play-off scudetto, nella Coppa Italia ha dapprima conquistato l’accesso alla final-eight e poi con un cammino strepitoso ha raggiunto la semifinale cedendo di misura al quotato Lodi. Per chiudere la fantastica stagione ha disputato nel mese di Giugno ad Andorra la final seven di ws europe cup perdendo la finale contro la società spagnola del Llleida.



Gamma Innovation SpA, società con una lunga esperienza in ambito IT, con particolare focus sull’Automazione Robotica di Processo, ha deciso non solo di riconfermare l’unione con l’Hockey Sarzana che dura oramai da oltre dieci anni, ma di diventarne il main sponsor, consolidando così il legame con uno sport fatto di impegno, grande fatica e gioco di squadra. Valori che Gamma Innovation e Hockey Sarzana condividono, insieme alla grande attenzione ai giovani ed il forte radicamento nel nostro territorio.



“Siamo felici - dice Oscar Papa, ceo di Gamma innovation - di aver rinnovato il nostro legame di partnership e amicizia con l’Hockey Sarzana, di cui siamo Sponsor da oltre 10 anni, e che seguiamo con attenzione e affetto.

Quest’anno, abbiamo deciso di rafforzare la nostra collaborazione, che spazia dal settore giovanile alla prima squadra, diventando Main Sponsor e legando così il nostro nome a quello di una società che da sempre si impegna non solo ad ottenere importanti risultati sportivi, ma anche a rappresentare un punto di riferimento e di aggregazione per il territorio.”



“Ritengo veramente importante e motivo di orgoglio che non solo continui la partenerschip con Gamma Innovation - dice invece Maurzio Corona, presidente dei rossoneri - ma che l’importante azienda milanese diventi main sponsor della nostra società. In questi anni l’azienda milanese è stata di fondamentale importanza per la prima squadra e per il nostro settore giovanile Il binomio con Gamma Innovation rappresenta la continuazione di un sogno che rende merito ad uno sport che, per Sarzana, non è certamente minore. Noi ci auguriamo di onorare al meglio, in questa difficile stagione di serie A1, i colori del nostro sponsor principale in Italia, e in Europa, proprio la vetrina Europea ci rende orgogliosi di portare la città di Sarzana e il nostro sponsor a braccetto con noi nell’ avventura Europea. Noi ci auguriamo che l’inizio di questo binomio possa regalare agli sportivi sarzanesi, ma non solo, nuove soddisfazioni e grandi emozioni”