Sarzana - Val di Magra - Meritata vittoria interna per i giallo neri del volley Colombiera Sarzana Project opposti ai chiavaresi del Volley Villaggio tre Stelle per 3-1 con parziali di 25-16, 16-25, 25-16, 25-15. Buona la prova di tutta la squadra che ha giocato lottando su ogni pallone.

Mister Carli ha fatto scendere in campo al palleggio Donati, opposto Cargiolli, al centro Faouzi e Sinagra e come schiacciatori Carli A e Aldovardi. Si sono alternati: Podestà e Roffo