Magrazzurri, Andreino Mori Ds del settore giovanile

Sarzana - Val di Magra - Il settore giovanile del Magrazzurri comunica con grande entusiasmo l’inizio della stagione 2021/2022 procedendo con i tesseramenti dalla metà di luglio 2021 e aprendo le iscrizioni per le annate dal 2008 al 2016. "Si chiude un’annata 2020/2021 di notevole difficoltà vista la situazione generale dovuta alla pandemia - affermano in una nota dalla società -. Ci preme però evidenziare che, sempre nel rispetto delle disposizioni relative alla pandemia, la Società, per tutto l’anno, ha garantito ed effettuato gli allenamenti delle varie annate chiudendo con un bilancio in attivo e riuscendo a valorizzare i propri atleti tra i quali un giocatore dell’annata del 2013 che il prossimo anno andrà nelle giovanili dello Spezia Calcio".



La società ringrazia i DS Carannante e Benvenuto per il lavoro svolto durante l’ultimo anno e comunica che "alla luce della riorganizzazione societaria in atto gli stessi non hanno trovato posto nel nuovo organigramma societario. Siamo lieti di comunicare che il ruolo di DS del settore giovanile sarà in capo al Sig. Andreino Mori, persona di notevole esperienza in ambito calcistico regionale avendo ricoperto, tra gli altri, il ruolo di allenatore della scuola calcio della società sportiva U.C. Sampdoria e collaborato in qualità di DS con le società del Parma Calcio e dell’AC Milan".



"Siamo inoltre lieti di comunicare - conclude la nota - che dalla stagione in corso 2021/2022 il settore giovanile avrà in disponibilità oltre al Campo sportivo 'Mattelli' sito in Ponzano Madonnetta in Via Castiglioni, anche i campi da gioco siti nel complesso sportivo Luigi Camaiora, Traversa Via Cisa Nord, aumentando notevolmente la qualità del servizio offerto. Il settore giovanile del Magrazzurri è pronto per affrontare la nuova sfida di questa annata che sarà contraddistinta, come al solito, di intensa attività sportiva, nell’ottica di offrire il miglior servizio possibile e il massimo impegno per i ns atleti e sicuri di poter mettere in campo una serie di professionalità che contribuiranno alla crescita dei nostri giocatori".