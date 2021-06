Lunezia già promosso in B2 chiude la stagione a Celle Ligure

Sarzana - Val di Magra - Lunezia Volley atteso sabato alle 21 al palasport “Natta” di Celle Ligure, dal Celle Varazze (compagine di centro-bassa classifica nel Girone Promo) in quella che è la giornata di chiusura dei playoff liguri di Serie C femminile.

Come noto, “lunensi” già aritmeticamente promosse in Serie B2, ciò dovrebbe consentire a mister Riccardo Giannini di far fare un po’ di passerella pure alle riserve: “Sia chiaro però che non abbiamo intenzione - precisa l’allenatore – che non abbiamo intenzione di andare là rilassati magari rischiando qualche figurina”.

Salvo sorprese agli sgoccioli squadra al completo, con l’eccezione dell’ala Ginevra Orlandi, infortunatasi ai legamenti durante il riscaldamento nel “match-clou” contro la Normac Vgp Genova; sembra che ne avrà per buona parte dell’imminente estate.

Partenza a metà pomeriggio, arbitrano Marta Gamalero e Fabio Forconi, nel frattempo è stata giocata un’amichevole a Sarzana con la Serteco School Ge. Vittoria di quest’ultima, già in B2 da tempo, per 3-1 con parecchio “turn-over” su ambo i lati.

Infine gli altri incontri in quella che è la 7.a, appunto ultima giornata sono Admo Lavagna-Albisola, Avis Casarza-Legendarte Finale Ligure e Cogovolley-Albenga.