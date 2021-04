Lunezia Volley chiude la prima fase ricevendo il Tigullio Project

Sarzana - Val di Magra - Oggi Lunezia Volley chiude la prima fase del campionato di Serie C ligure femminile come più tranquillamente non si potrebbe: matematicamente già qualificata alla seconda tappa, già aritmeticamente prima nel raggruppamento, contro il “fanalino di coda” di questo Girone C che è il Tigullio Project.

La panchina a cui sarà ancora destinata capitan Denisa Marku non dovrebbe quindi preoccupare più di tanto…ma ora attenzione ai rischi di deconcentrazione. .

Si gioca alle ore 18 al Palabologna sarzanese; arbitrano Marco Pantani e Tonino Piazza.

Avis Casarza Ligure-Podenzana l’altra partita in questa 10.a (e ultima giornata) del primo stadio.