Lunezia Volley chiude in bellezza una grande stagione

Sarzana - Val di Magra - CELLE VARAZZE – LUNEZIA VOLLEY 1 – 3

Set: 21-25 / 21-25 / 27-25 / 18-25.



CELLE VARAZZE: Villa, Arrigo, Casazza, Graziani, Michero, Molinari, Pastorino, peroni, Tropiano, Zela, Vicino, libero La Porta; n.e. Lamiri. All. Lamballi; vice Levratto.



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi, Evangelisti, Cuffini, Lupi, Zanini, Santagostino, Buccelli, Micheloni, Santoni, Soriani, Marku, Gorgoglione, Giangreco, libero Salvetti. All. Giannini; vice Giraldi.

Arbitri: Gamalero e Forconi.



Sarà che la fiducia in sé che una neopromossa può vantare gli ha insediato la vittoria nel Dna, fatto sta che a Celle Ligure il Lunezia Volley vince di netto per quanto “turn-over” abbia fatto girare, facendo giocare tutte le atlete della trasferta. D’accordo, le avversarie non erano fortissime, anzi…tuttavia, successo molto netto e in trasferta è stato, contro un Celle Varazze che in fondo non ha nemmeno chiuso da ultimo questo Girone Promo. A proposito encomiabile l’accoglienza che le padrone di casa hanno tributato alle “lunensi”, con tanto di applauso all’entrata, a omaggio della fresca Serie B conquistata dalle “lunensi”. Insomma il Lunezia chiude come ha condotto tutto questo campionato di Serie C ligure femminile, concluso con la promozione in B2, cioè vincendo. Per la cronaca questi gli altri risultati in quella che era la 7.a e appunto ultima giornata; Admo Lavagna-Albisola 1-3, Avis Casarza-Legendarte Finale Ligure 0-3, Cogovolley-Albenga 3-0. Infine ecco la classifica finale: Volley Lunezia punti 27, Normac Vgp Genova 23, Albisola 21, Cogovolley 20, Albenga 14, Legendarte 13, Celle Varazze 10, Admo 7, Avis Casarza Ligure 0.