Le ragazze del Lunezia Volley conquistano il titolo regionale

Sarzana - Val di Magra - Le ragazze dell’Under 15 del Lunezia rompono il ghiaccio anche sul fronte dei titoli regionali. Il titolo ligure femminile gli era già sfuggito, giocando sotto leva, in quella categoria Under 17 dove hanno perso la finale con la Normac Genova…questa volta a livello “U15”, dove immancabilmente loro già sono campioni territoriali, il titolo di campioni della Liguria non gli è scappato.

Sconfitta difatti assai nettamente dalle sarzanesi la S. Camillo Imperia nella “finalissima” di Vezzano, dove l’organizzazione è stata impeccabile, presenti lo stesso vicesindaco Simone Regoli e il medesimo assessore allo Sport locale Cristina Garbini (e costante la presenza della Pubblica Assistenza). Immancabile per l’occasione il vicepresidente della Fipav regionale Anna Del Vigo. Le due squadre avevano in precedenza battute entrambe la Serteco School Ge: terza partecipante al triangolare finale.

“Lunensi” attese adesso dalla fase interregionale, che le vuole nei prossimi giorni impegnate a Cambiano presso Torino, in un altro triangolare che le oppone alla Framavetri Aosta e a quell’Involley Chieri che gioca praticamente in casa; chi la spunta va alle finali nazionali di categoria previste a fine Luglio a Palermo.

Nel frattempo ecco il “tabellino” di quella ch’è stata una vera e propria finale.

LUNEZIA VOLLEY – S. CAMILLO IMPERIA 3 – 0

SET: 25-20 / 25-19 / 25-18.

LUNEZIA VOLLEY: Menconi R., Tummolo, Bencaster, Laporta, Poletti, Giannelli S., Corvi, Caruso, Carbone, Quartieri, liberi Mozzachiodi e Boni. All. Menconi S. e Martinelli (team manager Gianelli A.).

SAN CAMILLO IMPERIA: Piccione, Gonella, Borelli, Cordella, Benza, Chiaravalli, Paciello, Coppa, Passino, liberi Sini e Dematteis.

ARBITRI: Zampini e Piazza.