Karate Club Sarzana, quattro atlete ai Campionati italiani

Sarzana - Val di Magra - Ancora una volta i karateka del Karate Club Sarzana si distinguono per i risultati ottenuti. Domenica scorsa, 27 Giugno, presso la Palestra Sbravati di Spotorno (Sv) si sono svolte le selezioni regionali (specialità kata), per tesserati FIJLKAM e ben quattro atlete del Karate Club Sarzana - Linda Coselli e Lucrezia Grieco, nella categoria Esordienti, Camilla Grieco nella categoria Cadetti e Silvia Galeazzi nella categoria Seniores - superano la prova ed ottengono il pass per i Campionati Italiani Di Ostia Lido il prossimo 9/11 Luglio. “Un risultato, tutto al femminile – commentano con soddisfazione dal Karate Club -, che premia non solo la determinazione e la volontà di queste ragazze ed il lavoro di squadra svolto dallo staff tecnico, a cominciare dal titolare del corso agonisti kata Niccolò Laudicina, ma anche la società tutta, diretta e presieduta dal Maestro Roberto Laudicina”.