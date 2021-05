Il 'Simonelli' sarà gestito dall'Asd Basket Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sarà la ASD Scuola Basket Sarzana a gestire il campo da asket sito nell’area di pertinenza dello stadio comunale, intitolato al giovane Alessandro Simonelli, prematuramemte scomparso anni fa. La determina del dirigente dà atto che, da norma e in seguito a verifica del possesso dei requisiti “è emerso che l'aggiudicatario, la UISP Comitato

territoriale La Spezia e Val di Magra, pur essendo un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e rientrando nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritta all'albo di riferimento, non possiede però la qualifica di A.S.D., conditio sine qua non per la partecipazione all'avviso pubblico emanato dall’ente”. L'affidamento è quindi andato all'Asd Scuola Basket Sarzana che era seconda in graduatoria.



"Nel rispetto di tutte le procedure di legge - ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli - anche formalmente, per la prima volta, Sarzana Basket è l'affidatario del campo intitolato ad Alessandro Simonelli. E' dal confronto e dalla solidarietà che si sviluppano le migliori esperienze, mai dalla contrapposizione. Saremo felici di vivere insieme a Sarzana Basket il nostro campo di basket, che in onore di Alessandro resterà sempre il campo aperto a tutti i cittadini sarzanesi e a tutte le altre esperienze del territorio. Grazie alla famiglia Simonelli, con cui ci siamo frequentati a lungo negli scorsi mesi e non solo, che ha saputo dare tanto alla città e saprà dare ancora tantissimo”.



"E' una notizia che ci fa molto piacere. Il campo di basket per noi rappresenta un legame forte e indissolubile con Alessandro- dichiara Riccardo Simonelli-. Sicuramente mio padre e tutto lo staff del basket che negli anni hanno contribuito a realizzarlo e mantenerlo saranno felicissimi-. Tornare a gestirlo è per noi molto importante. Ringraziamo l'Amministrazione comunale per questa opportunità. Da subito ci metteremo in contatto con il Comitato UISP con spirito collaborativo e con l'obiettivo di organizzare insieme nuovi appuntamenti dedicati allo sport per far si che il campo diventi sempre di più uno spazio al servizio dei giovani e della collettività sarzanese".



Il campo di basket viene concesso per la durata di anni cinque oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori cinque