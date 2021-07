Il San Lazzaro Lunense costituisce l'Icf con la Fosdinovese

Sarzana - Val di Magra - L’incontro tra Fosdinovo e San Lazzaro Lunense, società calcistiche assai vicine sebbene operanti in provincie e addirittura regioni diverse, ha dato modo di evidenziare uno stesso approccio allo sport in generale e in particolare al calcio (al suo stesso insegnamento e pratica) da parte delle medesime.

E’ nata in tal modo l’idea d’unire almeno parzialmente le loro esperienze nel settore giovanile, attraverso la nascita dell’ I.C.F.: Isolone, Caniparola e Fosdinovo, derivante appunto dalla denominazione della Fosdinovese.

I presidenti dei due club Matteo Baldoni e Silvano Guatteri hanno così posto in essere un gemellaggio che, pur mantenendo separate le due squadre di categoria “adulta”, unisce gli intenti nell’attenzione verso i giovani.

L’I.C.F. Fosdinovo sarà quindi una Asd, “associazione sportiva dilettantistica”, con sede a Caniparola in Via Borghetto e oltre che in 3.a Categoria toscana sarà impegnata nei campionati giovanili e a livello di Scuola Calcio in provincia di Massa-Carrara.

Questo l’organigramma; Presidente Baldoni Matteo / Vicepresidente Baldi Davide / Segretario Francesco Luongo /

Cassiere Bonotti Stefano / Consiglieri Brizzi Luigi, Battaglia Giovanni, Castelli Luca, Della Pina Stefano e Spinetti Andrea.

Il nuovo sodalizio si varrà di collaboratori, allenatori e preparatori atletici che di sicuro sono convinti del progetto, come: Bertolini Giuseppe, Miolla Antonio, Cosentino Massimiliano, Molla Lorenzo, Pierotti Diego, Zinfolini Vincenzo, Giannasi Massimo e Andrea Antognetti.

Da parte propria il S. Lazzaro Lunense continuerà a giocare in Liguria presumibilmente in Prima categoria.



Per qualsiasi informazione in proposito si possono utilizzare i numeri 338 - 7865264 e/o 333 - 3741278.