I blues della Pro Avis Castelnuovo sul podio a Pietra Ligure

Sarzana - Val di Magra - Domenica 25 aprile si è svolta nella bella località in provincia di Savona, la classica gara podistica LA RAPIDISSIMA; un circuito completamente pianeggiante in viale della Repubblica a Pietra Ligure e Borgio Verezzi, da ripetere 3 volte per un totale di 10 km molto veloci; da qui il nome della corsa….

Buonissimo comportamento degli atleti di Castelnuovo Magra a partire dalla Luciana Bertuccelli che ha vinto la categoria SF45 e si è piazzata all’11° posto nella classifica generale donne.

Ma anche gli uomini Pro Avis hanno ottenuto buone prestazioni che riportiamo nell’elenco sottostante, con le categorie di appartenenza:

GINO CAPPELLI 6°-SM60

NICOLA CAPPELLI 13°-SM40

DANIELE CATTANI 29°-SM45

Si è dovuto purtroppo ritirare per un problema fisico SIMONE BORDIGONI, il 5° atleta Blues partecipante alla spedizione nel ponente ligure.

Le manifestazioni podistiche, nonostante ci siano ancora tanti annullamenti, stanno piano piano ricominciando ed il prossimo importante appuntamento per la Pro Avis sarà il Campionato Italiano Master di 10 km su strada a Paratico, provincia di Brescia.

La manifestazione è denominata “PARATICO TRICOLORE 10 Km 32° GRAN PRIX DEL SEBINO” e si svolgerà nella cittadina del bresciano il 23 maggio.