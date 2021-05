I Red Jackets Sarzana cercano la riscossa al "Luperi" contro i Pirates Savona

Sarzana - Val di Magra - Red Jackets Sarzana in cerca della riscossa, domenica 23/5, contro i Pirates Savona al “Miro Luperi”: ore 15.30. I “Reds”, caduti malamente per 42-14 nel loro debutto interno, di fronte ai quotati Giaguari Torino…tentano ora di rimettersi sulla promettente via indicata da quella sconfitta, sfortunata e di misura (21-20) incassata dai pure torinesi Reapers in trasferta, nella giornata di apertura di questo campionato di 2.a Divisione nazionale.

Per la cronaca, contro i Giaguari due volte in touchdown Rugani, che sempre su passaggio è andato poi di nuovo a bersaglio in occasione della seconda trasformazione dopo “td”.

Adesso sotto coi “pirati” savonesi, i quali hanno esordito battendo in casa proprio i Reapers, ossia i “mietitori”; per 14-7.