Hockey Sarzana vola anche con i piccoli: Under 11 alle finali nazionali

Sarzana - Val di Magra - L’under 11 del Gruppo Gamma Sarzana guidato da Alessandro Bertolucci batte nel big-match al Capannino di Follonica la formazione del Galileo Follonica con il punteggio di 11 a 2 e, a due giornate dal termine, guida la classifica a punteggio pieno con 24 punti a fronte delle otto partite disputate ed è già qualificata per le Finali Nazionali di categoria. La formazione di Alessandro Bertolucci ha fatto il vuoto in classifica, infatti la più immediata inseguitrice è proprio la formazione del Galileo Follonica che segue distaccata di 3 punti. La formazione rossonera in tutto il campionato ha battuto tutti i pari incontrati, giocando un hockey avvincente che ha entusiasmato tutta la dirigenza della società di Piazza Terzi. Alessandro Bertolucci ha plasmato i giovani sarzanesi con lo spirito e con la dedizione e l’attaccamento alla maglia nella stessa maniera e con gli stessi concetti con i quali guida la serie A1, il suo aiuto e secondo allenatore è il catalano Joan Galbas , molto preparato e prodigo a dare nozioni a bambini. La formazione rossonera ha il miglior attacco 139 reti fatte e solo 7 subite, miglior difesa del torneo con il portiere Alexandre Krocka, seguito da Simone Corona. Il capocannoniere della formazione rossonera è Gregorio Tonelli con 68 reti primo nella classifica dei marcatori del girone tosco ligure a due giornate dalla conclusione, ma anche tutti gli altri componenti della squadra sono andati regolarmente a segno. Nell’ultima gara contro il Galileo Follonica, i ragazzi rossoneri hanno vinto con facilità, nonostante i maremmani fossero appaiati a pari punti in classifica dimostrando a tratti una superiorità tecnica contro una squadra frutto di uno dei migliori vivai italiani di hockey pista. La partita è stata da subito in discesa, dopo due minuti di gioco i Sarzanesi si portavano grazie alla rete di Lagomarsini e lo stesso Lagomarsini raddoppiava al 5’,52”, saliva in cattedra il “bomber” Tonelli che prima del suono della sirena metteva a segno una tripletta personale. Il primo tempo si chiudeva così con il punteggio di 5 a 0. Nella seconda parte di gara, i piccoli rossoneri continuavano a macinare gioco e trovavano ancora ripetutamente la via della con rete una cinquina dello scatenato Tonelli e il sigillo di Fabbi. Nel finale la rete del bravissimo Diego Bracali capitano della formazione maremmana e di Moda rendono meno amara la sconfitta per i padroni di casa che mettono anche in mostra il portiere Andrea Asta autore di pregevoli interventi. Non da meno il portiere rossonero Alexandre Krocka che ha più volte salvato la porta rossonera dagli attacchi maremanni. Il suono della sirena consegna insieme alla vittoria per 11 a 2, il pass per le finali nazionali di categoria ai ragazzini terribili del Gruppo Gamma Sarzana.



GALILEO FOLLONICA – GRUPPO GAMMA SARZANA 2 – 11 (0 – 5)

GALILEO FOLLONICA: Asta, (Del Viva), Stoluto, Donati, Monaldi, Moda (1) , Giabbani, Bracali (1). Allenatore: Fernando Montigel.

GRUPPO GAMMA SARZANA: Krocka, Tonelli (8), Paolinelli, Traina, Fabbi (1), Gabelloni, De Rosa, Lagomarsini (2). Allenatore: Alessandro Bertolucci.

Arbitro: Matteo Galoppi di Follonica