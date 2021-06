Hockey Sarzana rimonta e vola in semifinale

Sarzana - Val di Magra - Neppure i catalani dell’Igualada sono stati in grado di contrastare l’uragano Credit Agricole Sarzana che sotto di 2 a 0 dopo soli 10 minuti, a causa di due errori della difesa, si rimboccano le maniche e grazie a una deviazione di Rossi sottomisura e alla rete di Ipinazar dalla media distanza, riescono a riaprire le danze. Chicco Rossi al 12’,55” del secondo tempo fissa il gol decisivo, eludendo il portiere avversario nell'uscita. Nel finale di gara Simone Corona diventa protagonista cala il muro davanti alla sua porta e i ragazzi di Alessandro Bertolucci sono così in semifinale nella seconda competizione europea e giocheranno sabato 19 Giugno alle ore 13:00 (diretta europe.worldskate.tv) contro il Caldes, vero favorito alla vittoria finale. Alessandro Bertolucci che predica la calma, ma non rinuncia a godersi il momento “Ottenere questi risultati ci dà tanta soddisfazione, ci siamo comportati bene, siamo stati veramente bravi a rimontare le due reti di svantaggio senza disunirsi contro una grande squadra che nelle ultime otto partite disputate in OK Liga ne aveva vinte sei pareggiata una e persa solamente una contro il Barcellona . Voglio dare il merito ai miei ragazzi perché non era facile rimanere concentrati dopo un mese senza giocare partite ufficiali, sono veramente orgoglioso di loro” (nella foto Chicco Rossi grande protagonista della serata con una doppietta).



CREDIT AGRICOLE SARZANA - IGUALADA HOQUEI CLUB = 3 – 2 (1-2)



CREDIT AGRICOLE SARZANA : Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi, Ipinazar - De Rinaldis, Osorio, Petrocchi, Rispogliati, Bianchi – Allenatore: Alessandro Bertolucci



IGUALADA HOQUEI CLUB : Elagi Deitg; Marc Palau, Sergi Pla; Antoni Baliú y César Vives – Aleix Miramón, Marc Carol, Bernart Yeste, Roger Bars y Jaume Marques - Allenatore: David Caceres



Marcatori: 1t: 0-1, 5’27” Antoni Baliú (Igu); 0-2, 11’58” Antoni Baliú (Igu); 1-2, 16’18” Francesco Rossi (Sar). 2t: 2-2, 8’12” Francisco Ipiñazar (Sar); 3-2, 12’55” Francesco Rossi (Sar).



Arbitro: Ricardo Leao (Portugal) y Joao Duarte (Portugal)



Espulsioni: secondo tempo: 20’44” Joan Galbas (Sar); 24’58” Roger Bars (Igu)