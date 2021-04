Hockey Sarzana ospita Monza, obiettivo quarto posto

Sarzana - Val di Magra - “Una vittoria che significherebbe il quarto posto e 51 punti in classifica generale, un traguardo inimmaginabile alla vigilia della stagione” in poche parole il Presidente Maurizio Corona definisce l’ultima partita della regular season contro il Team Service Car Monza di sabato 17 Aprile. La formazione di Alessandro Bertolucci è reduce dalla sconfitta contro il Galileo Follonica in Maremma, una sconfitta che ha fatto comunque vedere un Credit Agricole bello e meritevole del quarto posto in classifica generale. Credit Agricole a 50 minuti dal termine del girone d’andata conserva sempre due punti di vantaggio contro il Follonica. L’avversario di martedì sera è il Team Service Car Monza, la formazione di Tommaso Colamaria col posticipo di mercoledì ha conosciuto ad una giornata dalla fine già il proprio destino, i playout. I monzesi con la battuta d’arresto casalinga col Correggio hanno interrotto la striscia positiva di quattro vittorie e un pareggio. (nella foto di Matteo Pistelli il capitano rossonero Davide Borsi all’ ingresso in pista).



Sabato 17 Aprile 2021 - ore 20:45 - PalaTerzi di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA - TEAMSERVICECAR MONZA?Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno?DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-sarxmonz - Commento di Alessandro Grasso Peroni.