Giovani dell'Hockey Sarzana a caccia del tricolore a Sandrigo

Sarzana - Val di Magra - Gamma Innovation Sarzana Under 13 alle finali di Campionato Italiano che si disputano a Sandrigo nel week-end dal 3 al 6 Giugno. La formazione rossonera si presenta in Veneto fregiandosi del titolo di campione Tosco-Ligure con un roster che ha tutte le carte in regola per giocare da protagonista questa kermesse tricolore. Nei pronostici della vigilia la formazione più accreditata alla conquista del titolo di Campione d’Italia è il Roller Bassano la formazione eneta in tutta la stagione ha sempre portato a casa l’intero bottino, con 17 vittorie su 17 partite disputate, segnando 175 gol e subendone solo 14. La formazione rossonera diretta da mister Alessandro Bertolucci è stata inserita nel Girone A ed affronterà le formazioni del Correggio Hockey dell’ HRC Monza e proprio del Roller Bassano. La compagine del Sarzana, una delle più attrezzate di tutto il settore giovanile rossonero, ha vinto il girone tosco ligure, chiudendo a punteggio pieno alla fine del girone d’andata poi ha avuto qualche battuta d’arresto nella seconda fase della stagione. “Non partiamo da favoriti e lo sappiamo - dichiara il Presidente Corona – ma non ci vogliamo neppure nascondere e vogliamo puntare diritti alla semifinale, questa è una squadra in cui quasi tutti gli elementi del quintetto hanno lavorato tutto l’anno con la categoria under 15 , ragazzi infaticabili, tutti loro hanno le potenzialità per scrivere pagine importanti nella nostra disciplina, ragazzi che hanno il rossonero tatuato sulla pelle e che sono certo arriveranno in alto e che saranno il naturale ricambio generazionale ai Sarzanesi della formazione di serie A1 . Ci presentiamo a Sandrigo come a Bassano con in panchina Alessandro Bertolucci che sta facendo con questo gruppo di ragazzi un lavoro fantastico. Io ho ricordato ai “miei fantastici ragazzini terribili”– conclude il presidente - che abbiamo vinto i titoli Italiani contro tutti i pronostici ed io sono certo che con questo gruppo di bambini è lecito sognare”. (nella foto la formazione del Gamma Innovation Sarzana under 13)