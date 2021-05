Festa scudetto a Sarzana per la Juventus Women

Sarzana - Val di Magra - Festa scudetto a Prulla, sulle colline di Sarzana, per le calciatrici della Juventus Women che domenica, dopo l'ultima vittoria casalinga contro l'Inter hanno raggiunto la Val di Magra per celebrare il quarto campionato consecutivo. Per Cristiana Girelli e compagne - che hanno soggiornato presso Villa Emozione – immancabile la torta realizzata dalla pasticceria Montebello, con la scritta “F4bulous” e la foto dell'intera rosa, che ha concluso i festeggiamenti.

Le giocatrici sono poi ripartire alla volta di Torino dove stasera allo Juventus Stadium giocheranno la prima parte della Partita del Cuore, preceduta nelle scorse ore dalle polemiche per le brutte affermazioni del direttore della Nazionale Cantanti rivolte ad Aurora Leone che ha poi scelto – come altri protagonisti annunciati – di non partecipare all'evento ma di sostenere comunque la causa benefica dell'incontro. Un caso sul quale molte calciatrici juventine si sono espresse con toni giustamente molto duri.