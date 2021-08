Europei su pista per Matteo Lapo Bozicevich

Sarzana - Val di Magra - Continuano ad arrivare le soddisfazioni per il Casano Matec. Dopo le tre vittorie su strada due di Ludovico Crescioli e recentemente proprio quella di Matteo Lapo Bozichevich per quest’ultimo è arrivata la convocazione in Nazionale per disputare i Campionati Europei su pista dal 17 al 22 agosto ad Alpedoorm in Olanda. La partecipazione di Bozicevich agli Europei in Olanda afferma il Team Manager Christian Castagna è il frutto dell’impegno del Casano anche nell’attività su pista, infatti fa seguito alla partecipazione agli Europei del 2020 a Fiorenzuola d’Arda dei nostri Lorenzo Tedeschi e Thomas Vignoli. Morale alle stelle per Matteo Lapo Bozicevich che dopo un lungo periodo di sofferenza ha visto premiati i suoi sacrifici con la prima vittoria su strada domenica 8 agosto a Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia ed ora la maglia azzurra ai prossimi Europei in Olanda. Tutto questo è stato possibile dice Bozichevich grazie ai

dirigenti e agli sponsor del Casano ma soprattutto ai ds Daniele Della Tommasina Giuseppe Di Fresco e Christian Benenati che mi hanno sostenuto nei momenti di sconforto che inevitabilmente ci sono stati nel periodo dell’infortunio e solo la loro competenza e professionalità mi ha permesso di ritornare ai massimi livelli di rendimento che mi competono. Un particolare ringraziamento lo devo al Ct della Nazionale pista Marco Villa che mi ha fatto conoscere la bellezza dell’attività su pista e mi ha insegnato il modo di affrontarla e questo mi ha permesso di indossare la maglia azzurra prima ad una riunione World Tour in Belgio ed ora ai Campionati Europei vincendo una agguerrita concorrenza.

Bozichevich prima di partire per l’Olanda prenderà parte con il Casano alla classica in linea che con partenza da Brescia si concluderà a Montecampione.



La stagione agonistica 2021 incomincia con una Maglia Azzurra, Il coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani su indicazione del commissario tecnico Pista Marco Villa ha convocato Matteo Lapo Bozicevich a partecipare alla "International Belgian Track Meeting", in programma a Gent dal 14 al 19 aprile 2021. "Una grande emozione poter vestire la Maglia Azzurra della Nazionale - dice Bozicevich - e il primo ringraziamento va a Marco Villa che ha creduto in me e mi ha fatto crescere permettendomi di raggiungere questo prestigioso traguardo, ma grande merito alla mia società Casano, ai dirigenti tutti e ai ds Daniele Della Tommasina, Giuseppe Di Fresco e Christian Benenati che mi sono sempre stati vicini nei tristi giorni dell’inattività e nel difficile periodo di ripresa degli allenamenti fino a che non mi sono riattaccato il numero sulla schiena al Campionato Toscano di Ciclocross a Montignoso alla fine di dicembre

2020.