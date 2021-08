Europei canoa, oro per la sarzanese Razzauti

Sarzana - Val di Magra - Si è aperta con quattro medaglie azzurre la prima giornata del Campionato europeo di canoa discesa junior e under 23, in corso a Solkan, in Slovenia, sul fiume Isonzo. E una di queste medaglie parla sarzanese: a conquistarla infatti Valentina Razzauti, che assieme ad Alice Panato ha raggiunto il gradino più alto del podio nel C2 under 23 femminile. Per la Panato oro anche nel C1 e nel K1 under 23 femminile; a completare il bottino di questa prima giornata, il bronzo conquistato da Tommaso Mapelli nel C1 under 23 maschile.

La 23enne atleta sarzanese della Shock Wave Sports, squadra di Sestri Levante, e Alice Panato, in forza alla CC Pescantina, si sono imposte nel C2 U23 tagliando il traguardo in 19:22.40; argento per le sorelle Christie (19:23.10), Gran Bretaglia, quindi la coppia francese Gaubert/Raguenes (19:43.45).