Emozioni da fuoristrada, nel fine settimana torna Partyland

Sarzana - Val di Magra - Dopo lo stop forzato delle attività sportive causa Covid, riprendono vita le attività fuoristradistiche anche nel comune di Santo Stefano di Magra. Il fine settimana 24-25 luglio la grande famiglia dei fuoristrada si riunisce per l'attesa quarta edizione di Partyland, che anche quest'anno il rinomato Land Rover Club Liguria, aderente al Settore Nazionale Fuoristrada ASI-Coni, ha voluto svolgere in terra spezzina, in particolare nell'Area Experience 4x4 Eugenio Benedetto del Rangers Club 4x4, a Santo Stefano Magra, accanto al campo sportivo Camaiora.

L'appuntamento si svolgerà in due giornate, a partire dal sabato mattina dalle 10.30 con l'arrivo di veicoli Land Rover 4x4, fino la domenica alle 18.00.



"L'evento - spiegano gli organizzatori - è strutturato con due divertenti giri panoramici (uno il sabato pomeriggio e l'altro la domenica mattina), adatti a tutti, mentre la domenica, per i più audaci e con veicoli più performanti, si terrà un giro più tecnico dove i piloti avranno modo di mettere in mostra le proprie capacità di guida. E il sabato sera sarà dedicato alla vera 'reunion' della famiglia... serata wild, con barbecue e racconti di avventure e di viaggi".



"Nel corso della due giorni - concludono i promotori - sarà possibile girare anche nel tracciato dell'Area 4x4 dedicata, magistralmente tracciata e organizzata, dove lo staff potrà far divertire e seguire i partecipanti guidandoli lungo il percorso e far provare emozioni di una guida non convenzionale, ma sempre in piena sicurezza. L'evento, patrocinato dal Comune di Santo Stefano di Magra, in collaborazione con il Rangers Club 4x4, è un'esperienza unica, un incontro che intreccia amicizia, divertimento e passione. Entrambe le giornate saranno svolte nel pieno rispetto delle normative sanitarie previste".



Per prendere parte a Partyland è consigliata la pre iscrizione. Info: 3208935993 (Fabry), 3283511892 (Vale), landroverclubliguria@gmail.com