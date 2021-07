Ecco Pol Galbas, un bomber per l'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Un colpo cercato e voluto che era nell’aria ormai da mesi, l’ Hockey Sarzana voleva, per la prossima stagione, riunire i due fratelli catalani Joan e Pol Galbas e il Presidente Maurizio Corona presenta Pol Galbas, attaccante e“bomber” di razza che arriva dall’ultima sfortunata stagione a Bassano costellata da vari infortuni. Catalano della “cantera” del Barcellona, dopo un percorso ricco di successi in Spagna, si è trasferito in Italia nelle ultime due stagioni, il primo anno a Montebello dove, fino allo stop per la pandemia, era andato a segno in 15 occasioni. Poi la scorsa stagione il passaggio a Bassano con cui , nonostante una stagione non fortunata, è andato a segno 9 volte. Pol Galbas, dopo un giro in città insieme al presidente, fa subito un appello ai tifosi sarzanesi “Come giocatore mi mancano tanto i tifosi nei palazzetti, questo sport senza di loro non è lo stesso. Quindi speriamo di goderceli il più presto possibile. Per ultimo, ricordo benissimo la partita della scorsa stagione a Montebello dove a sostenermi c’erano un gruppo di tifosi catalani miei amici e gli Incessanti a sostenere il Sarzana, quella sera ho visto una bellissima tifoseria, quindi voglio dire agli Incessanti che se il sostengo e cosí come quella sera sono sicuro che faremo grandissime cose tutti assieme. (nella foto Pol Galbas con la maglia dell’Hockey Sarzana).