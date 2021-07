De Biasi e Campani ritornano da Rieti con due personal best

Sarzana - Val di Magra - Grandi sorrisi per Martina Campani, Giulia De Biasi e il loro allenatore, il professor Marco Fausti, ai Campionati italiani allievi di atletica che si sono svolti a Rieti. Le due atlete, rispettivamente originarie di Sarzana e Ameglia, gareggiano per il Cus Genova e si allenano al Luperi e col sudore versato sulla pista e le rampe sarzanesi sono arrivati ottimi risultati: De Biasi ha centrato il suo personal best nella finale 400hs, piazzandosi al quinto posto con 64.08, così come Campani che nel salto in alto ha centrato la quinta posizione col personale di 1.66.