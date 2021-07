Continua la striscia positiva dai ragazzi della Pedale Sarzanaese

Sarzana - Val di Magra - Continua la striscia positiva ottenuta dal Pedale Sarzanaese nelle manifestazioni dedicate alle categorie ta i G1 e i G6 (la fascia di età compresa fra i 7 e i 12 anni).

Le vittorie e i piazzamenti ottenuti dai piccoli atleti sarzanesi hanno permesso al Pedale di vincere per 3 settimane consecutive il Primo premio è precisamente negli appuntamenti di Castelnuovo Magra, Pian di Mommio e Villafranca Lunigiana. Sabato scorso per la prima volta il Pedale Sarzanese si è misurato in Emilia a Calestano (Pr), 200 partenti, percorso veramente impegnativo, ma i 12 piccoli ciclisti del Pedale si sono fatti valere. Nelle categorie maschili siamo saliti sul podio in tutte le diverse annate portando a casa due vittorie. Come società siamo arrivati secondi dietro lo squadrone del Pedale Fidentino. Sabato prossimo la società Sarzanese organizzerà il secondo appuntamento sul nostro territorio dopo Castelnuovo Magra, le gare si svolgeranno a Santo Stefano Magra presso la pista 4×4 adiacente al campo sportivo Camaiora a partire dalle ore 15.30.

Una manifestazione voluta e realizzata grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Santo Stefano Magra a cui vanno i ringraziamenti della società sarzanese. Oltre 150 i piccoli bikers al via per un sabato di grandi emozioni che il pubblico presente potrà vivere.

Tra agosto e ottobre i mini bikers saranno ancora presenti sul territorio nelle gare organizzate a Fosdinovo, Sarzana e Lerici, appuntamenti importanti in cui i 70 atleti iscritti quest'anno al Pedale Sarzanaese potranno divertirsi dimostrando tutta la loro passione per questo magnifico sport .