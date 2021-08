Ciclismo, al Sestriere domina Ludovico Crescioli

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il momento magico del Casano che con la terza vittoria stagionale di Ludovico Crescioli ha inanellato la quarta vittoria consecutiva di squadra. Abbiamo conquistato il Sestriere dice Giuseppe Di Fresco che ha guidato la squadra alla classica per scalatori che partendo da Collegno dopo 102 km si conclude ai 2035 metri del Sestriere. Con la vittoria di oggi Ludovico Crescioli ha confermato il suo ottimo stato di forma prosegue Di Fresco ma tutta la squadra sta crescendo in vista del 45° Giro della Lunigiana, in programma la prima settimana di settembre. La gara di oggi aveva un percorso molto impegnativo anche prima della salita finale tanto è vero che Crescioli già a 40 km dall’arrivo ha sferrato un primo attacca al quale ha resistito solo il lombardo Manuel Oioli azzurro con tre vittorie e sette secondi posti in stagione, ma al secondo successivo attacco Crescioli è rimasto da solo giungendo al traguardo in solitario con 1’33” sullo stesso Oioli. Completavano il successo di squadra il quinto posto di Lorenzo Boschi e il settimo di Lorenzo Giordani.



Oggi la squadra ha fatto una seconda trasferta dice il team manager Christian Castagna partecipando alla gara nazionale di Castel d’Ario in provincia di Mantova vinta con un allungo nel finale dal friulano Marco Andreaus alla terza vittoria stagionale e nella volata per il secondo posto il nostro Alessandro Romeo Zanetti guidato da Daniele Della Tommasina è stato battuto solo dal veneto Alberto Bruttomesso azzurro con ben cinque vittorie all’attivo. Diamo appuntamento ai nostri tifosi conclude Castagna per domenica 29 agosto a Marinella di Sarzana dove si disputerà il Memorial Marcello Luciani l’indimenticato atleta del Casano.