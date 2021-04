Ceparana batte Chiavi e stacca un biglietto per i playoff

Sarzana - Val di Magra - FUTURA CEPARANA – VILLAGGIO 3 STELLE 3 - 0

Set: 25-18 / 25-23 / 28-26.



FUTURA AVIS BERTONI CEPARANA: Maletti, Pierro, Barletta, Lambruschi, Ciccarello, Klun, Borrello, Vincenzi, Buriassi, libero Ruggeri. All. Simoncini.



VILLAGGIO TRE STELLE CHIAVARI: Garaventa, Rissetto, Delpino, Sambuceti, Canepa, Spinetto, Bianchi,

Biondi, Canepa, Lippi, liberi Munoz Diaz e Ricci. All. Dinu.



Arbitri: Mancuso e Zampini.



La Futura Avis Bertoni Ceparana ospita e travolge il Villaggio Tre Stelle, scavalcando così in classifica la Mulattieri Creations Valdimagra e insediandosi da vicecapolista nel Girone B della Serie C ligure, nonché acquisendo la qualificazione matematica ai cosiddetti playoff regionali. Più d’un assente pure questa volta, fra i ceparanesi, ma il filo di lana su cui ha vinto 2 set su 3…è la prova che la squadra non ha mai perso né convinzione né concentrazione.

Per la cronaca padroni di casa con Maletti alzatore e il “bomber” Pierro opposto, al centro Barletta e Lambruschi più Ciccarello, di mano Klun e Borrello in alternanza con Vincenzi e Buriassi. Di là Garaventa ad alzare con Rissetto in diagonale, Delpino e Sambuceti centrali, Canepa e Spinetto schacciatori con Munoz Diaz libero. Entrati poi un po’ tutti. Venerdì 30/4, ore 21, ultimo recupero per i bianco-gialloblu (in casa): avversaria la capoclassifica Colombo Genova.



Infine questa la classifica “quasi finale”, poiché mancano ancora appunto un paio di recuperi, nel raggruppamento; Colombo Ge punti 17, Futura Bertoni Avis Ceparana 13, Mulattieri Creations Valdimagra 11, Colombiera Project 10, Villaggio Tre Stelle 3. Nella foto da sinistra Pierro, Maletti, Lambruschi, Klun, Ruggeri

e Borrello