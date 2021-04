Buona prova livornese per gli atleti Pro Avis, prossimo impegno la 'Rapidissima'

Sarzana - Val di Magra - Sabato 10 aprile nel Campo Scuola Renato Martelli di Livorno si è svolta una manifestazione di Atletica Leggera su pista, organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Libertas Unicusano Livorno. Un violento acquazzone ha parzialmente condizionato le gare che però hanno avuto un regolare svolgimento. Nelle 2 gare dei 3000 metri, sia femminile che maschile, tre gli atleti della Pro Avis Castelnuovo che hanno partecipato, con i seguenti tempi: Lucia Bertuccelli (SF45) 11'20''; Simone Bordigoni (SM50) 11'54''; Nicola Cappelli (SM40) 11'14''.

Prossima gara per la Pro Avis la “Rapidissima”, velocissima corsa di 10 km, gara nazionale Fidal, certificata e misurata, che si svolge su un percorso completamente pianeggiante in Viale della Repubblica a Pietra Ligure e Borgio Verezzi, in provincia di Savona. La gara è stata confermata e si svolgerà seguendo le norme del protocollo sicurezza per il covid 19.