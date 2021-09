BT Luni domina la tappa locale del campionato di beach tennis

Sarzana - Val di Magra - Ai campionati regionali liguri di beach tennis il centro sportivo Luni Mare Sporting Club, che li organizzava, ha dominato tutte le prove. I campionati si sono disputati nei quattro campi di sabbia di Luni Mare e vi hanno partecipato squadre di Savona, Spotorno e La Spezia. Presente il delegato regionale della Fit ligure Vincenzo Sasso.

La manifestazione è stata un trionfo degli atleti di casa che si sono aggiudicati il doppio maschile con Cesare Mussini e Matteo Nistri, il doppio femminile con Alessandra Galleni e Tiziana Staiano e il Doppio misto con Matteo Nistri e Tiziana Staiano.

Il Beach Tennis Luni ha vinto anche la gara a squadre di serie C valida come selezione regionale, svoltasi dopo i doppi. Ora gli atleti di Luni si prepareranno per la fase nazionale del torneo, in programma a Faenza dal 15 al 17 ottobre.